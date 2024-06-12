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Давид Аванесян встретится в титульном бою с Джароном Эннисом

Джарон Эннис (31-0, 28 досрочно) будет защищать свой титул IBF в полусреднем весе против армянского боксёра Давида Аванесяна (30-4-1, 18 досрочно).

Бой пройдёт в субботу, 13 июля, на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Об этом сообщает издание Fightnews.

Аванесян заменит Коди Кроули, который несколько дней назад был снят с боя по медицинским показаниям.

«Джарон Эннис – боксёр мирового уровня, которого я очень уважаю, и потенциальная это большая звезда. 13 июля мы узнаем, настоящая ли», — приводит слова Аванесяна Fightnews.

В конце 2022 года Давид Аванесян проиграл нокаутом Теренсу Кроуфорду. Тот вышел на шестой раунд боя в рваных перчатках, однако арбитр позволил продолжить поединок. В этом раунде Теренс отправил Давида в нокаут.