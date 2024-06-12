«Риск против награды». Майкл Чендлер — о UFC 303

Экс-претендент на звание чемпиона UFC в категории до 70 кг американец Майкл Чендлер опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов о возможном снятии с боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 303.

«Риск против награды. Кто я, когда зажигаются яркие огни, но они уже, возможно, не воодушевляют… однако это определённо интересно.

Спасибо, что прошли со мной через это торнадо. Спасибо Джо Рогану и Шону О’Мэлли за слова поддержки. Идём дальше и увидимся на вершине!» — написал Чендлер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Накануне вновь появились слухи, что Майкл Чендлер не сможет выступить на турнире UFC 303 и Конору Макгрегору подыскивают нового соперника.

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером должен состояться на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе.