Джейк Пол получил в соперники экс-бойца UFC до боя с Майком Тайсоном

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, проведёт поединок с бывшим бойцом UFC Майком Перри. Об этом информирует HappyPunch, ссылаясь на свои источники в команде Пола. Сообщается, что противостояние запланировано на 20 июля.

В общей сложности на счету Перри в смешанных единоборствах 14 побед при восьми поражениях.

Напомним, 15 ноября Джейк должен провести бой с легендарным боксёром Майком Тайсоном. Изначально противостояние должно было пройти 20 июля. Решение перенести бой на более позднюю дату было связано с состоянием здоровья 57-летнего Тайсона. В конце мая Майк почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес.

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