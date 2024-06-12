Макгрегор рассказал, сколько платных трансляций собрал UFC 302 с боем Махачева и Порье

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о недавнем турнире промоушена Даны Уайта UFC 302. В его главном событии встречались россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Махачев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он выполнил в пятом раунде.

«На UFC 302 было продано 500 тысяч PPV-трансляций. Бургер из ничего», — написал Макгрегор, а позже удалил сообщение.

Отметим, что рекорд по числу проданных PPV-трансляций удерживает UFC 229, в главном событии которого встречались Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов (2 400 000 PPV).

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