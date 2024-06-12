Майкл Чендлер объяснил, почему усыновил чернокожих детей

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) Майкл Чендлер рассказал, почему в его семье было принято решение усыновить чернокожих детей. Сейчас Майкл с супругой воспитывают двух усыновлённых мальчиков.

«Моя жена хотела усыновить афроамериканского мальчика с подросткового возраста. Это желание было у неё в сердце с тех пор, как она была подростком. Я помню, как она выполняла миссионерскую работу в центре города, отправлялась на Ямайку в миссионерские поездки со своим отцом. Все знали, что когда-нибудь она это сделает. И она всегда говорила: «Если я выйду замуж за хорошего человека, я хочу, чтобы это случилось», — приводит слова Чендлера Daily Mail со ссылкой на его выступление на канале The Pivot Podcast в YouTube.

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