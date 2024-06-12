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«Чем сильна Россия?» Кокляев показал фото с Александром Емельяненко

«Чем сильна Россия?» Кокляев показал фото с Александром Емельяненко
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Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил подписчиков с Днём России, который празднуется сегодня, 12 июня.

«Чем сильна Россия? Россия сильна пассионарными личностями, человеческим ресурсом, недрами и единством. В чём её слабость? Россия слаба личностями, открывающими ворота с заднего двора, излишней доверчивостью и опьянённым сознанием.

P. S. С Днём России🇷. Крепкого здоровья, духа и сплочённости», — написал Кокляев, прикрепив к сообщению своё фото со знаменитым российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Фото: Из личного архива Михаила Кокляева

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