«Чем сильна Россия?» Кокляев показал фото с Александром Емельяненко

Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил подписчиков с Днём России, который празднуется сегодня, 12 июня.

«Чем сильна Россия? Россия сильна пассионарными личностями, человеческим ресурсом, недрами и единством. В чём её слабость? Россия слаба личностями, открывающими ворота с заднего двора, излишней доверчивостью и опьянённым сознанием.

P. S. С Днём России🇷. Крепкого здоровья, духа и сплочённости», — написал Кокляев, прикрепив к сообщению своё фото со знаменитым российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Фото: Из личного архива Михаила Кокляева

Александр Емельяненко показал работу на лапах: