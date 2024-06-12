«Я становлюсь толстым». Пауло Коста показал свежее фото

Известный бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем дивизионе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото.

«Я становлюсь толстым. Это происходит очень быстро. Мне нужен бой и как можно скорее», — написал Коста.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск, Пауло встречался с американским бойцом Шоном Стриклендом. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. В общей сложности на счету Косты 18 боёв, в которых он одержал 14 побед и потерпел четыре поражения.

Ранее обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался о победе Стрикленда в бою с Костой на UFC 302.

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