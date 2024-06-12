Джервонта Дэвис и Фрэнк Мартин ответили на вопрос о фаворите в бою Гвоздика и Бенавидеса

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис и его непобеждённый соотечественник Фрэнк Мартин поделились мнением о предстоящем поединке между двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвидом Бенавидесом США) и украинцем Александром Гвоздиком, которые сразятся в ночь с 15 на 16 июня мск в Лас-Вегасе.

«Я немного знаю о сопернике Бенавидеса. Сперва бы увидеть, на что он способен. Но одно знаю точно. Дэвид — тот ещё зверь. Это точно», — сказал Дэвис на канале Premier Boxing Champions в YouTube.

«Бенавидес — это Бенавидес», — сказал Мартин.

Отметим, что Дэвис и Мартин также выступят на том же турнире в Лас-Вегасе. Спортсмены проведут очный бой.

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