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Инсайдер назвал следующего соперника Сергея Спивака

Инсайдер назвал следующего соперника Сергея Спивака
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Молдавский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Спивак, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC (до 120 кг), в следующем поединке сразится с представителем Польши Марчином Тыбурой. Об этом у себя в социальных сетях со ссылкой на источники рассказал известный обозреватель и инсайдер Алекс Бехунин. По его сведениям, спортсмены должны встретиться 10 августа на турнире UFC Vegas 95.

Отметим, что Тыбура и Спивак дрались друг с другом в 2020 году. Победу единогласным решением судей тогда одержал польский боец. В общей сложности на счету Сергея в смешанных единоборствах 16 побед при четырёх поражениях. На счету Марчина 25 побед и восемь поражений.

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