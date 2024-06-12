Инсайдер назвал следующего соперника Сергея Спивака

Молдавский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Спивак, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC (до 120 кг), в следующем поединке сразится с представителем Польши Марчином Тыбурой. Об этом у себя в социальных сетях со ссылкой на источники рассказал известный обозреватель и инсайдер Алекс Бехунин. По его сведениям, спортсмены должны встретиться 10 августа на турнире UFC Vegas 95.

Отметим, что Тыбура и Спивак дрались друг с другом в 2020 году. Победу единогласным решением судей тогда одержал польский боец. В общей сложности на счету Сергея в смешанных единоборствах 16 побед при четырёх поражениях. На счету Марчина 25 побед и восемь поражений.

Крупнейший гонорар в истории смешанных единоборств: