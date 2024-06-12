Чемпион UFC Дрикус дю Плесси назвал условие для согласия на бой с Чимаевым

Чемпион UFC в средней весовой категории Дрикус дю Плесси поделился мнением о потенциальном поединке с чеченским бойцом ММА Хамзатом Чимаевым. В настоящий момент Чимаев занимает десятое место в рейтинге средневесов промоушена Даны Уайта.

«Если Хамзат победит Уиттакера, я бы с удовольствием с ним подрался. Если же победу одержит Уиттакер, то мне не кажется, что это гарантирует ему титульный бой», – сказал дю Плесси на канале FightWave в YouTube.

Напомним, поединок между Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером состоится 22 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом.

Яркие финиши Хамзата Чимаева в UFC: