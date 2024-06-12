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Александр Гвоздик высказался о своей форме перед боем с Дэвидом Бенавидесом

Александр Гвоздик высказался о своей форме перед боем с Дэвидом Бенавидесом
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик поделился мнением о предстоящем поединке с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвидом Бенавидесом (США). Спортсмены сразятся 16 июня в Лас-Вегасе (США) за вакантный пояс временного чемпиона WBC в полутяжёлом весе.

«Он и сейчас остаётся крупным парнем. Ожидаю, что он подойдёт к бою в своей лучшей форме. Что касается меня, то я буду в оптимальной форме. Преимущество в опыте? У него больше боёв в профессионалах, а у меня около 250 поединков на любительском уровне. Так что в этом отношении мы примерно равны. Может, у него даже чуть больше опыта, учитывая качество оппозиции. Но у меня есть что ему показать», — сказал Гвоздик на канале Sean Zittel в YouTube.

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