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Саудовская Аравия начала переговоры с мировыми промоутерами о создании новой лиги бокса

Саудовская Аравия начала переговоры с мировыми промоутерами о создании новой лиги бокса
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Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведёт переговоры с несколькими промоутерскими компаниями на предмет создания лиги, которая потенциально изменит положение дел в боксе. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными.

Сообщается, что в обсуждении потенциальной сделки участвуют Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions.

Примерная стоимость новой компании оценивается в $ 4-5 млрд. Со стороны Саудовской Аравии вопрос курирует председатель Главного управления по делам развлечений этой страны Турки Аль эш-Шейх.

В Reuters добавили, что связывались с участниками потенциальной сделки, но PIF и Matchroom Boxing отказались от комментариев, а в Golden Boy Promotions на запросы не ответили.

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