Саудовская Аравия начала переговоры с мировыми промоутерами о создании новой лиги бокса

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведёт переговоры с несколькими промоутерскими компаниями на предмет создания лиги, которая потенциально изменит положение дел в боксе. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными.
Сообщается, что в обсуждении потенциальной сделки участвуют Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions.
Примерная стоимость новой компании оценивается в $ 4-5 млрд. Со стороны Саудовской Аравии вопрос курирует председатель Главного управления по делам развлечений этой страны Турки Аль эш-Шейх.
В Reuters добавили, что связывались с участниками потенциальной сделки, но PIF и Matchroom Boxing отказались от комментариев, а в Golden Boy Promotions на запросы не ответили.