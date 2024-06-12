Дю Плесси объяснил свой отказ выступить на UFC 300 на примере боя Махачев – Волкановски

Южноафриканский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в средней весовой категории Дрикус дю Плесси рассказал, почему решил отказаться от поединка на турнире UFC 300, который проходив в середине апреля. Дю Плесси имел возможность подраться с Исраэлем Адесаньей.

«Я думаю и так понятно, какую сумму я мог бы получить за бой на UFC 300. Конечно, отказываться было неприятно. Ну а чего вы хотели. Речь идёт о карьере. Посмотрите на Александра Волкановски. Будучи чемпионом, он решил выйти на поединок на коротком уведомлении. За неделю. Вы же помните, что случилось? Какую пользу он от этого получил? Хотя да, его банковский счёт пополнился. Но я так делать не стану. Он получил деньги, но был нокаутирован. Очевидно, что у него просто не было времени, чтобы как следует подготовиться к этому бою. Как думаете, кто-нибудь сказал: «Ну и что? Зато он согласился на поединок на коротком уведомлении?» Нет, все сказали: «Его нокаутировали». Он был нокаутирован, а потом ещё и потерял свой титул», – сказал дю Плесси на канале FightWave в YouTube.

Напомним, второй поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски, о котором говорил дю Плесси, состоялся на турнире UFC 294. Ислам победил в первом раунде техническим нокаутом.

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру: