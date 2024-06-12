Махачев встретился с Забитом Магомедшариповым и Зубайрой Тухуговым

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото со своими товарищами Забитом Магомедшариповым и Зубайрой Тухуговым.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в последнем поединке, который проходил на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года, Забит единогласным судейским решением победил бойца из США США Келвина Каттара, а после покинул смешанные единоборства. В общей сложности в ММА на его счету 18 побед при одном поражении. В активе Тухугова в смешанных единоборствах 27 боёв, в которых он добыл 20 побед, потерпел шесть поражений и ещё один поединок свёл вничью.

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