Джон Джонс высказался о своих соперниках за время карьеры в ММА

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс ответил на вопрос пользователя социальных сетей по поводу своего соотечественника Доминика Рейеса. Джонс и Рейес встречались в феврале 2020 года. Победу судейским решением тогда одержал Джон.

«Честно говоря, я надеялся, что Доминик совершит камбэк», — написал пользователь.

«Я смотрел обзор его технического нокаута, и у меня на лице появилась улыбка. В глубине души я уважаю всех своих бывших противников и желаю им всего наилучшего. Хотелось бы, чтобы они могли извлечь уроки из прошлого и двигаться дальше. Кроме того, я бы желал тренироваться с большинством из них», — ответил Джонс.

Чемпион UFC Джон Джонс проводил допинг-офицеров до машины: