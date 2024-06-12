«Либо я его сделаю, либо мне придётся закрыть рот». Исмаилов — о третьем бое с Минеевым

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов дал комментарий по поводу предстоящего поединка с соотечественником Владимиром Минеевым. Он пройдёт по правилам бокса. Противостояние запланировано на 20 июля. Бой пройдёт в Москве на площадке Live Арена. По словам Исмаилова, он сделает всё возможное, чтобы одержать победу.

«Я борец до мозга костей, который может перебить боксёра. У меня старший брат боксёр. Я всю жизнь провёл в боксе, но мой основной вид спорта – вольная борьба. Когда я приезжал домой, мой день начинался с бокса и заканчивался боксом. У меня немножко нестандартная техника, но сам факт, что мы встретимся с Владимиром по боксу, для меня крайняя точка. Либо я его сделаю, либо мне придётся закрыть рот в отношении Минеева. Я не собираюсь его закрывать, поэтому хорошо подготовился, буду в ринге непредсказуем. Нет сейчас спарринг-партнёров, которые могли изобразить мою корявую технику», — сказал Исмаилов во время пресс-конференции.

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