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Результаты взвешивания Гольцова и Молдавского к боям, которые пройдут на турнире PFL 4

Результаты взвешивания Гольцова и Молдавского к боям, которые пройдут на турнире PFL 4
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Популярные российские бойцы смешанных единоборств Валентин Молдавский и Денис Гольцов успешно прошли процедуру взвешивания к своим поединкам, которые состоятся 14 июня на турнире PFL 4. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Денис Гольцов показал на весах 110,2 кг, а его соперник Тиаго Сантос — 109,3 кг.

Валентин Молдавский, в свою очередь, показал на весах 105 кг, а его оппонент Линтон Васселл — 110,2 кг.

Для Молдавского бой с Васселом будет дебютным в промоушене PFL. Ранее российский боец выступал под эгидой Bellator. Однако после слияния лиг Валентин стал бойцом PFL.

Напомним, изначально соперником Дениса должен был стать Сергей Билостенный. Однако он был вынужден сняться с боя. и на замену ему вышел Тиаго Сантос, для которого этот бой станет дебютным в тяжёлом весе.

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