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«Вы не окажетесь на его месте без этого». Порье назвал чемпионские качества Махачева

«Вы не окажетесь на его месте без этого». Порье назвал чемпионские качества Махачева
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Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался о действующем чемпионе дивизиона россиянине Исламе Махачеве.

«Ислам был таким, каким я и ожидал. Он чемпион. Я понимал, что это будет жёсткий, сильный и смелый соперник. Вы не окажетесь на его месте, не владея этими качествами», – сказал Порье в подкасте The MMA Hour.

Исламу Махачеву 32 года. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в 2015 году и в октябре 2022-го сразился за титул, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл три успешные защиты против австралийца Алекса Волкановски (дважды) и Дастина Порье.

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