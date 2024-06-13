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Исраэль Адесанья рассказал, как готовится к поединку против Дрикуса дю Плесси

Исраэль Адесанья рассказал, как готовится к поединку против Дрикуса дю Плесси
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Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья рассказал, как готовится к возвращению в октагон.

«Я работаю, я просто хочу оптимизировать себя. Стать лучше, чем я был. По сравнению с тем, как я жил раньше, будучи спортсменом, это даже близко не похоже на то, как я живу сейчас. Теперь я завтракаю перед тем, как начать тренироваться, ем немного белковой или углеводной пищи. Раньше я просыпался, шёл в спортзал, тренировался один или два раза, а потом завтракал», — рассказал Исраэль в видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Предполагается, что следующим соперником Исраэля Адесаньи станет действующий обладатель титула UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси. Поединок состоится на турнире UFC 305 18 августа в Перте, Австралия.

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