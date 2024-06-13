Тайсон Фьюри опубликовал видео с тренировки спустя несколько дней после инцидента в баре

Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри выложил видео, на кадрах которого он тренируется для подготовки к реваншу против абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика. Британец наносит серию ударов по боксёрской груше.

Ранее в Сети появилось видео, где Тайсона Фьюри в состоянии алкогольного опьянения вывели из бара, после чего он упал на колени на улице.

Напомним, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что реванш между супертяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря. Первый поединок бойцов состоялся в ночь с 18 на 19 мая. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.