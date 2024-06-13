Силва рассказал, чем займётся после боя с Сонненом

Рекордсмен UFC 49-летний Андерсон Силва рассказал о будущих планах на свои бои после боксёрского поединка против Чейла Соннена, который пройдет 15 июня в Бразилии.

«Я не ухожу на пенсию. Я просто провожу свой последний бой в Бразилии. Мне немного грустно, хотя я так счастлив, но при этом все равно немного грустно, потому что это закрытое мероприятие. Я в предвкушении, но многие фанаты звонили мне, говорили со мной и присылали сообщения: «Почему бы вам не устроить бой для всех? Открыто для публики». Я сказал: «Извините, ребята, я не контролирую эту ситуацию». Я думаю, вся команда усердно работает, чтобы сделать это хорошим шоу.

Я начал вести переговоры о своем следующем бое. Посмотрим. Может быть, в Саудовской Аравии. Я просто жду, когда ситуация прояснится», — приводит слова Силвы MMA Fighting со ссылкой на The MMA Hour.

Напомним, что Андерсон Силва и Чейл Соннен в своих социальных сетях объявили, что проведут боксёрский поединок 15 июня в Сан-Паулу (Бразилия). Бойцы дважды встречались на турнирах UFC 117 и UFC 148, оба раза одержал победу Силва.