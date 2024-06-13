Тим Цзю назвал возможных соперников по следующему бою

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец с русскими корнями Тим Цзю перечислил соперников, с которыми хотел бы провести поединок.

«Сейчас у меня ничего не запланировано, но скоро я буду готов. Как только я получу разрешение проводить поединки, я вернусь. Я бы хотел сразиться с победителем боя между Эрролом Спенсом и Себастьяном Фундорой. Но перед этим я бы хотел принять участие в двух поединках. В списке есть много имён. Конечно, я хочу драться за пояса. Я бы хотел выйти в ринг с Чарло, Фундорой, Эриксоном Лубином и Бахрамом Муртазалиевым – чемпионом IBF. Но сейчас приходится просто ждать, и это расстраивает», — приводит слова Тимофея FOX Sports Australia.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?