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Шара Буллет прибыл в Саудовскую Аравию на свой второй бой в UFC

Шара Буллет прибыл в Саудовскую Аравию на свой второй бой в UFC
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Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о прибытии в Саудовскую Аравию. 22 июня в этой стране спортсмен проведёт поединок с представителем Германии Жоилтоном Луттербахом.

«Пират уже здесь. 22 июня идём на абордаж», — написал Шарабутдин.

Фото: Из личного архива Шарабутдина Магомедова

Напомним, Шара Буллет дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294 в октябре прошлого года. Магомедов победил единогласным решением судей. Бой с Луттербахом будет для него вторым в рамках промоушена Даны Уайта. Всего на счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.

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