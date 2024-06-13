Шара Буллет прибыл в Саудовскую Аравию на свой второй бой в UFC

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о прибытии в Саудовскую Аравию. 22 июня в этой стране спортсмен проведёт поединок с представителем Германии Жоилтоном Луттербахом.

«Пират уже здесь. 22 июня идём на абордаж», — написал Шарабутдин.

Фото: Из личного архива Шарабутдина Магомедова

Напомним, Шара Буллет дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294 в октябре прошлого года. Магомедов победил единогласным решением судей. Бой с Луттербахом будет для него вторым в рамках промоушена Даны Уайта. Всего на счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.

Бился за копейки и перенёс 8 операций. Кто такой Шара Буллет?