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Источник: Хамзат Чимаев снялся с боя с Робертом Уиттакером

Источник: Хамзат Чимаев снялся с боя с Робертом Уиттакером
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамхат Чимаев снялся с поединка с австралийцем Робертом Уиттакером. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Бенни П (Bendaman2001).

Сообщается, что в качестве замены Чимаеву может выступить представитель Франции Нассурдин Имавов.

Напомним, бой между Чимаевым и Уиттакером запланирован на 22 июня. Спортсмены должны сразиться на первом турнире UFC в Саудовской Аравии.

В общей сложности в активе Хамзата 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз Чимаев побеждал нокаутом. В активе Уиттакера 25 побед при семи поражениях. У Имавова 14 побед и четыре поражения.

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