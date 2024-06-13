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Логан Пол встретился с Дональдом Трампом, вручив ему чемпионский пояс WWE

Логан Пол встретился с Дональдом Трампом, вручив ему чемпионский пояс WWE
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Знаменитый американский видеоблогер и рестлер Логан Пол разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал подкаст с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Также Логан поделился несколькими фотографиями, где показал, как вручил Дональду чемпионский пояс Соединённых Штатов WWE.

От собеседования на стипендию колледжа в 18 лет (которую я не получил) до интервью с президентом в 29 лет. Вот это рост!» — написал Пол.

Фото: Из личного архива Логана Пола

Фото: Из личного архива Логана Пола

Напомним, у Логана есть младший брат Джейк, который выступает в боксе и смешанных единоборствах. В начале января прошлого года стало известно, что Джейк подписал контракт с лигой PFL.

Ранее сообщалось, что Джейк принял вызов на поединок от Шона О'Мэлли.

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