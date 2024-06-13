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«Лёгкие деньги!» Конор Макгрегор назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

«Лёгкие деньги!» Конор Макгрегор назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил уверенность, что сборная Испании станет победителем предстоящего чемпионата Европы по футболу.

«Вамос, Испания! Лёгкие деньги за их победу на Евро в мой день рождения! Хороший подарок», — написал ирландец на своей странице в социальных сетях.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года стартует завтра, 14 июня. В матче открытия сыграют национальные команды Германии и Шотландии. Начало запланировано на 22:00 мск. Испанцы сыграют со сборными Италии, Хорватии и Албании. Финал турнира состоится 14 июля.

Ранее известный инсайдер Ариэль Хельвани прояснил статус поединка между Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Их бой запланирован на 29 июня.

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