Пауло Коста отреагировал на новость об отмене боя между Чимаевым и Уиттакером

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал новость об отмене поединка между чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером.

«Уиттакер против Gourmet chenchen (так Коста называет Чимаева. – Прим. «Чемпионата») отменён. Позвоните мне», — написал Пауло.

Напомним, бой между Чимаевым и Уиттакером запланирован на 22 июня. Спортсмены должны сразиться на первом турнире UFC в Саудовской Аравии.

Отметим, что в своё время Коста и Чимаев должны были подраться друг с другом. Они должны были встретиться на турнире UFC 294, однако Пауло снялся с боя из-за стафилококковой инфекции. Ему на замену вышел Камару Усман, которого Хамзат победил решением большинства судей.

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