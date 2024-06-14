Назван бой, который может быть добавлен в кард UFC 303

Американец Брайан Ортега и бразилец Диего Лопес могут провести очный бой в рамках турнира UFC 303. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Ариэль Хельвани. По его сведениям, промоушен Даны Уайта изучает эту возможность в настоящий момент.

Отчёт о добавлении нового поединка в кард UFC 303 появился на фоне неопределённости относительно боя между ирландем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. По данным сразу нескольких инсайдеров, противостояние будет отменено. Ранее Хельвани также сообщал, что существует вероятность, что организаторы в настоящий момент ищут бойца, который сможет выйти на замену кому-то из пары соглавного боя UFC 303 Джамал Хилл – Карлос Ульберг.