Фроч отреагировал на видео с пьяным Фьюри

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор Карл Фроч высказался о видео, на котором Тайсона Фьюри в состоянии алкогольного опьянения вывели из бара, после чего он упал на колени на улице.

«Он слишком много выпил… это не большая проблема. Парню, который достал телефон, должно быть стыдно… Фьюри борется с поражением? Я знаю, что это его первое поражение.

Он вышел, выпил пару напитков, хорошо провел время, и какой-то идиот заснял его на видео. Но я думаю, что Тайсон теперь вернётся к тренировкам и сосредоточится на своём бою в декабре… Это бой-реванш против кого-то, кому он проиграл, и он захочет отомстить за это», — приводит слова Фроча SecondsOut.

Напомним, 19 мая Фьюри потерпел первое поражение в карьере, проиграл Александру Усику.

Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице