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Гольцов в первом раунде победил Сантоса на турнире PFL 4

Гольцов в первом раунде победил Сантоса на турнире PFL 4
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В ночь с 13 на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит очередной турнир регулярного сезона PFL 4. Россиянин Денис Гольцов встретился с бразильцем Тьяго Сантосом.

PFL 2024. PFL 4, Анкасвилл, США
Денис Гольцов (W) — Тьяго Сантос
14 июня 2024, пятница. 04:45 МСК
Денис Гольцов
Окончено
TKO
Тьяго Сантос

Гольцов одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.

Всего в смешанных единоборствах Гольцов одержал 34 победы и потерпел восемь поражений.

Ранее на турнире россиянин Олег Попов победил американца Дэвиона Франклина единогласным решением судей.

В рамках турнира также выступит российский боец Валентин Молдавский, который проведёт бой с англичанином Линтон Васселлом. Для Молдавского бой с Васселом будет дебютным в промоушене PFL. Ранее российский боец выступал под эгидой Bellator. Однако после слияния лиг Валентин стал бойцом PFL.

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