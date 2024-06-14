Гольцов в первом раунде победил Сантоса на турнире PFL 4

В ночь с 13 на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит очередной турнир регулярного сезона PFL 4. Россиянин Денис Гольцов встретился с бразильцем Тьяго Сантосом.

Гольцов одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.

Всего в смешанных единоборствах Гольцов одержал 34 победы и потерпел восемь поражений.

Ранее на турнире россиянин Олег Попов победил американца Дэвиона Франклина единогласным решением судей.

В рамках турнира также выступит российский боец Валентин Молдавский, который проведёт бой с англичанином Линтон Васселлом. Для Молдавского бой с Васселом будет дебютным в промоушене PFL. Ранее российский боец выступал под эгидой Bellator. Однако после слияния лиг Валентин стал бойцом PFL.

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