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«Собираюсь показать идеальный шторм». Прохазка — о реванше с Перейрой

Популярный чешский боец Иржи Прохазка отреагировал на анонс своего поединка с действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Их реванш возглавит турнир UFC 303, который состоится 29 июня.

«Я собираюсь показать на UFC 303 идеальный шторм. Никакого права на ошибку. Просто победить здесь и сейчас», — написал в своих социальных сетях Иржи.

Изначально главным поединком на турнире UFC 303 был бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером. Однако ирландец травмировался и был вынужден сняться.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Иржи Прохазка разделил октагон с топовым полутяжеловесом сербом Александаром Ракичем. Бой завершился во втором раунде победой Прохазки техническим нокаутом.