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Опубликован постер к турниру UFC, в главном бою которого сразятся Нурмагомедов и Сэндхаген

Опубликован постер к турниру UFC, в главном бою которого сразятся Нурмагомедов и Сэндхаген
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Пресс-служба канала Eurosport, который является официальным партнёром UFC, опубликовала постер к турниру UFC on ABC 7, который состоится в Абу-Даби 3 августа. Главным поединком турнира станет бой между американцем Кори Сэндхагеном и непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Фото: Социальные сети Eurosport

В соглавном поединке турнира октагон разделят бразилец Висенте Луке и легендарный боец ММА Ник Диаз, для которого этот бой станет первым за два с половиной года.

Напомним, Кори и Умар должны были встретиться ещё в августе 2023 года. Тогда поединок сорвался из-за травмы, которую получил россиянин.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 17 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (две победы были добыты нокаутом). На счету Сэндхагена в ММА 17 побед (семь нокаутом) при четырёх поражениях.

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