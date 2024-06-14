Сидельников: Уиттакер — боец уровня топ-3, это конкретный шанс для Алискерова

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников оценил перспективы средневеса UFC Икрама Алискерова в бою с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером.

«Для Алискерова хороший бой и отличный период, чтобы заявить о себе. Этот бой покажет его перспективы. Если у него получится победить Уитаккера, то это конкретный заход в чемпионскую гонку. Для меня Уиттакер — это боец уровня топ-3, который действительно может биться за титул. Так что это конкретный шанс для Алискерова себя показать», — сказал Кирилл Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Ранее Пауло Коста отреагировал на то, что на замену Хамзату Чимаеву в поединке с Робертом Уиттакером выйдет россиянин Икрам Алискеров.