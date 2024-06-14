Сидельников: Алискеров сейчас может заявить о себе и в России, и во всём мире

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался в адрес бойца среднего дивизиона UFC Икрама Алискерова.

«Шансы на победу всегда есть. Не сказать, что это короткое уведомление, он ведь готовился к другому бою. Просто так получилось. Думаю, у него есть шансы. Алискеров сейчас может открыться для широкой массы, его почти никто не знает. Если бы с мы с ним не были в своё время в сборной России, я бы не знал, кто такой Алискеров, то я бы о нём слышал. Сейчас он может заявить о себе и в России, и во всём мире, что есть такой боец», — сказал Кирилл Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Ранее Сидельников заявил, что в случае победы над Уиттакером Алискеров может стать одним из главных претендентов на титул UFC.