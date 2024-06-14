Майкл Биспинг высказался о дальнейшей карьере Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о дальнейшей карьере ирландского бойца ММА Конора Макгрегора после отмены его поединка против экс-претендента на титул UFC в категории до 70 кг Майкла Чендлера.

«Не знаю, почему я был так оптимистично настроен, что этот бой всё-таки состоится. Но вообще должен был знать об этом. На прошлой неделе я был на съёмочной площадке и работал с Джоном Маккарти. С человеком, который является абсолютным авторитетом в смешанных единоборствах. Он сказал мне: «Этот бой не состоится. Он травмирован. Его нога сломалась во время поединка с Дастином Порье. Его титановая нога не выдержала». Вот что сказал Джон. Я думал, что он ошибается.

Главный вопрос, будет ли Макгрегор драться снова. В этот раз он травмировался. Можно ли сказать, что он не травмируется в другой раз? Можно ли сказать, что он когда-либо снова будет прежним бойцом? Его поединок с Дастином Порье, когда у него сломалась нога, мог быть последним разом, когда Конор Макгрегор был в октагоне», — приводит слова Биспинга MMAWeekly со ссылкой на YouTube-канал комментатора.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером официально отменён ввиду проблем со здоровьем у Конора. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в социальных сетях.