Роберт Уиттакер — о своей реакции на отмену боя с Хамзатом Чимаевым

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился своей реакцией на новость о снятии чеченского бойца Хамзата Чимаева с турнира UFC в Саудовской Аравии. Его заменит российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров.

«Это было немного неожиданно, ведь я потратил около трёх месяцев, разрабатывая очень специфичный план боя для очень специфического противника. Очевидно, что Чимаев дерется не так, как большинство. Я действительно подстроил бойцовский лагерь под его стиль боя.

Не было и мысли не бороться. Это моя работа, это то, ради чего я пролетел через весь мир, и это то, как я зарабатываю на хлеб для своей семьи. Было не так много имён, никто не хотел соглашаться, слишком мало времени до боя. Я понимаю уровень опасности, который несет в себе Икрам. Он согласился в последнюю минуту, он дрался в эти выходные, так что он готов, ему нечего терять, он может все выиграть, и у него опасный набор навыков», — приводит слова Уиттакера Bloody Elbow.

Напомним, Роберт Уиттакер 22 июня должен был сразиться с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC в Саудовской Аравии. Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением о снятии чеченского бойца с поединка. Ранее сообщалось, что Чимаев был госпитализирован.