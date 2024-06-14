Бой Уланбеков — Ван отменён, поскольку Тагир не сделал вес

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков не смог сделать вес перед турниром UFC в Лас-Вегасе, который должен был состояться 16 июня. Он показал на весах 58,74 кг. Перевес составил 1,59 кг.

Напомним, Тагир Уланбеков получил в соперники Джошуа Вана из Мьянмы после того, как американец Алекс Перес снялся с боя.

Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин единогласным решением судей одолел бразильского бойца MMA Бруно Силву. Всего на счету Тагира 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения. В своём последнем бою на UFC 296 Уланбеков одолел американца Коди Дёрдена. Поединок продлился два раунда и завершился победой Тагира удушающим приёмом.