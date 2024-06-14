Андерсон Силва ответил, почему он больше не будет боксировать против Витора Белфорта

Рекордсмен UFC 49-летний Андерсон Силва ответил, почему он больше никогда не будет боксировать против экс-чемпиона Витора Белфорта. Их последний бой состоялся в феврале 2011 года и завершился победой Силвы нокаутом уже в первом раунде.

«История с Витором окончена. Ему больше нечего сказать. Все кончено. Витор, ты уже получил своё, нет смысла продолжать говорить, верно? Иди преследуй Аселино Фрейтаса. Больше ничего не поделаешь. Что может быть более впечатляющим, чем тот удар ногой, который я нанес Витору? Только если он выйдет на ринг, а я на него подую, и он упадет.

Он должен смириться с тем, что проиграл ноукатом. А я должен смириться с тем, что дважды проиграл парню, который был аутсайдером, понимаете? Я дважды проиграл Крису Вайдману. Я тогда сломал ногу, и я должен смириться с этим и не вызывать этого парня на бой. Мы должны понимать, что мы не лучшие в мире и не идеальны», — приводит слова Силвы MMA Fighting.

Напомним, Андерсон Силва проведет боксёрский поединок против бывшего бойца UFC, а ныне аналитика Чейла Соннена 15 июня в Сан-Паулу (Бразилия). Бойцы дважды встречались на турнирах UFC 117 и UFC 148, оба раза одержал победу Силва.