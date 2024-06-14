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Диего Лопес: шансы получить титульный бой в случае победы действительно велики

Диего Лопес: шансы получить титульный бой в случае победы действительно велики
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Топовый боец UFC бразилец Диего Лопес рассказал, что надеется получить титульный бой в случае победы над американцем Брайаном Ортегой в соглавном поединке турнира UFC 303.

«Я думаю, что шансы получить титульный бой в случае победы действительно велики. Если я одержу победу над Ортегой, то мой рейтинг изменится, я поднимусь на верхние строчки. Несомненно, я стану одним из претендентов на титул.

Если я одержу уверенную победу, как это делал раньше, то тогда считаю, что нет никаких сомнений, что я заслуживаю титульный бой», — приводит слова Лопеса Bloody Elbow.

Напомним, Брайан Ортега и Диего Лопес могут провести очный бой в рамках турнира UFC 303, об этом рассказал известный инсайдер Ариэль Хельвани. По его сведениям, промоушен Даны Уайта изучает эту возможность в настоящий момент. Отчёт о добавлении нового поединка в кард UFC 303 появился на фоне неопределённости относительно боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Впоследствии бой был официально отменён.

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