Чейл Соннен предположил, что будет, если Дана Уайт уйдёт из UFC

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен предположил, что будет со смешанными единоборствами, если генеральный директор UFC Дана Уайт решит покинуть свой пост.

«Если когда-нибудь он сложит свои полномочия, то у этого спорта будут большие проблемы. Возможно, UFC найдёт способ выбраться из них, но им нужно будет нанять пять человек, чтобы выполнить ту работу, которую делает один Дана Уайт.

В нём есть драйв, есть энергия. Я не хочу, чтобы он когда-либо уходил. Этот вид спорта — номер один для меня. Я его фанат, ведь у его руля правильный парень», — сказал Соннен в интервью для MMA Fighting.

Напомним, Чейл Соннен и Андерсон Силва в своих социальных сетях объявили, что проведут боксёрский поединок 15 июня в Сан-Паулу (Бразилия). Бойцы дважды встречались на турнирах UFC 117 и UFC 148, оба раза победил Силва.