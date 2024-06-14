Даниэль Кормье прокомментировал отмену боя Макгрегор — Чендлер

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье рассказал, как нужно поступить бойцу смешанных единоборств Майклу Чендлеру после отмены его поединка с Конором Макгрегором.

«Майклу Чендлеру всё ещё нужно драться. Похоже, ему нужен Конор Макгрегор, но я не уверен, что это так. Цели Майкла не изменились. Он всё ещё хочет стать чемпионом мира. Я не уверен, что победа в бою приблизит его к чемпионству.

Ему нужно обдумать некоторые вещи, потому что я не знаю, стоит ли ему вообще ждать боя против Макгрегора. Я думаю, что пришло время покончить с этим. Мне кажется, многие думают, что Конор не вернётся. Но я думаю, что это не так. Для меня Конор Макгрегор — боец. Я знаю, что он больше не Макгрегор из 2015 года. Но я думаю, что он всё та же звезда. Я просто не знаю, захочет ли он драться. Особенно сейчас», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером официально отменён ввиду проблем со здоровьем у Конора. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в социальных сетях.