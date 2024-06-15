Финальная битва взглядов Бенавидеса и Гвоздика, а также результаты их взвешивания

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес и бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик успешно прошли процедуру официального взвешивания.

Оба боксёра показали на весах 79 кг, после чего провели финальную битву взглядов.

Бой между Дэвидом и Александром состоится завтра, 16 июня. Сам поединок начнётся не раньше 4:00 по московскому времени.

На счету 27-летнего Бенавидеса в профессиональном боксе 28 побед (24 досрочно) в 28 поединках. В последний раз Красный флаг выходил на ринг 25 ноября 2023 года. Тогда Дэвид победил соотечественника Деметриуса Андраде, который отказался от продолжения боя.

У 37-летнего Гвоздика в боксе 20 побед и одно поражение. Последний поединок украинца состоялся 30 сентября 2023 года. Тогда Александр одержал победу нокаутом над бразильцем Айзеком Родригесом.