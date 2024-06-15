Финальная битва взглядов Дэвиса и Мартина, а также результаты их взвешивания

Чемпион мира в трёх весовых категориях 29-летний американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) и непобеждённый соотечественник Фрэнк Мартин (18-0, 12 КО) успешно прошли церемонию официального взвешивания.

Дэвис показал на весах 60,51 кг, а Мартин — 60,96 кг. После оба атлета провели финальную битву взглядов.

Поединок между Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином состоится завтра, 16 июня, в Лас-Вегасе.

Напомним, Дэвис в своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2023 года, нанёс первое поражение в карьере популярному соотечественнику Райану Гарсии, нокаутировав его ударом по корпусу в седьмом раунде. Американец также становился чемпионом во втором полулёгком (до 59 кг) и в первом полусреднем дивизионах (до 63,5 кг).