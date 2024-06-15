Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Финальная битва взглядов Дэвиса и Мартина, а также результаты их взвешивания

Финальная битва взглядов Дэвиса и Мартина, а также результаты их взвешивания
Комментарии

Чемпион мира в трёх весовых категориях 29-летний американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) и непобеждённый соотечественник Фрэнк Мартин (18-0, 12 КО) успешно прошли церемонию официального взвешивания.

Дэвис показал на весах 60,51 кг, а Мартин — 60,96 кг. После оба атлета провели финальную битву взглядов.

Поединок между Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином состоится завтра, 16 июня, в Лас-Вегасе.

Напомним, Дэвис в своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2023 года, нанёс первое поражение в карьере популярному соотечественнику Райану Гарсии, нокаутировав его ударом по корпусу в седьмом раунде. Американец также становился чемпионом во втором полулёгком (до 59 кг) и в первом полусреднем дивизионах (до 63,5 кг).

Материалы по теме
Джервонта Дэвис обратился к фанатам перед боем с Мартином
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android