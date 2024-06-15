Джамал Хилл снялся с турнира UFC 303 из-за ряда травм

Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл был вынужден сняться с поединка против австралийского бойца Карлоса Ульберга из-за ряда травм.

«На данный момент у меня два разрыва мениска, растяжение связок, кисты подколенной ямки, из-за которой вытекла жидкость в задней части колена, а также инфузия в трёх суставах!!! Эти травмы лишь усиливают мой голод до побед. Скоро вернусь!!!» — написал в своих социальных сетях Джамал.

Напомним, Джамал Хилл и Карлос Ульберг должны были подраться в соглавном поединке турнира UFC 303, который планируется провести 29 июня в Лас-Вегасе.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, Джамал Хилл уступил нокаутом в первом раунде действующему чемпиону UFC Алексу Перейре.