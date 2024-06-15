Дана Уайт прокомментировал снятие Макгрегора с поединка против Чендлера

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал снятие популярного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора с поединка против топового американского бойца Майкла Чендлера.

«Это просто бизнес, такое бывает. С этого момента я не собираюсь говорить об этом поединке, пока Конор Макгрегор не восстановится и не будет готов. Только после того как он полностью поправит здоровье, мы оценим ситуацию и посмотрим, что можно будет сделать», — приводит слова Уайта портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок между Конором и Майклом должен был стать главным боем на турнире UFC 303, который планируется провести 29 июня в Лас-Вегасе. Вчера, 14 июня, стало известно, что Конор был вынужден сняться из-за неназванных проблем со здоровьем.