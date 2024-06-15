Алекс Перейра сказал, когда планирует подраться после реванша с Иржи Прохазкой

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра сказал, что планирует подраться в ноябре или декабре 2024 года после реванша с Иржи Прохазкой.

«Сейчас будет много разговоров, но мне следует сосредоточиться на поединке с Иржи. Не знаю, что произойдёт потом. Вообще мне хотелось бы отдохнуть. Думаю у меня будет ещё возможность провести бой в конце года. До декабря, в ноябре или в декабре.

Кто знает, может быть, я снова буду в «Мэдисон Сквер Гарден». Там мне комфортно находиться. Некоторое время назад у меня были сомнения насчёт поединка в конце года, поскольку мы обсуждали с лигой организацию боя в Австралии на турнире UFC 305. Но теперь всё возможно, потому что у меня есть время», — приводит слова Перейры портал Low Kick MMA.