Флойд Мейвезер проведёт реванш с внуком известного мафиози

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер проведёт реванш с Джоном Готти III, который является внуком известного мафиози Джона Готти. Об этом сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

Бой будет носить выставочный статус. Сам поединок состоится 24 августа в Мексике. В прошлом году атлеты уже встречались в ринге. Официально бой завершился победой Мейвезера остановкой в шестом раунде. После Готти выразил своё несогласие и набросился на Флойда. Затем в ринг забежали представители обеих команд боксёров и устроили потасовку.

Флойд Мейвезер является непобеждённым американским боксёром-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. Является лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005-2007, 2013-2015).

30-летний Готти стал профессиональным бойцом ММА, проведя несколько лет в любителях. После перехода в профессионалы в 2017 году его рекорд составил 5-1.