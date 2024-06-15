Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Флойд Мейвезер проведёт реванш с внуком известного мафиози

Флойд Мейвезер проведёт реванш с внуком известного мафиози
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер проведёт реванш с Джоном Готти III, который является внуком известного мафиози Джона Готти. Об этом сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

Бой будет носить выставочный статус. Сам поединок состоится 24 августа в Мексике. В прошлом году атлеты уже встречались в ринге. Официально бой завершился победой Мейвезера остановкой в шестом раунде. После Готти выразил своё несогласие и набросился на Флойда. Затем в ринг забежали представители обеих команд боксёров и устроили потасовку.

Флойд Мейвезер является непобеждённым американским боксёром-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. Является лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005-2007, 2013-2015).

30-летний Готти стал профессиональным бойцом ММА, проведя несколько лет в любителях. После перехода в профессионалы в 2017 году его рекорд составил 5-1.

Материалы по теме
«Такой же график был у Мейвезера». Джон Джонс раскрыл, во сколько ложится спать
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android