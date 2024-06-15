Дэвид Бенавидес: Канело плевать, чего вы хотите. Он не собирается проводить бои с лучшими

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес раскритиковал популярного мексиканского боксёра Сауля Альвареса.

«Этот парень так много берёт денег за платные просмотры своих поединков, что создаётся ощущение, будто он плюёт нам в лицо. Ему плевать, чего вы хотите, Сауль не собирается проводить бои с лучшими. Если ты владеешь всеми титулами, то ты должен драться с лучшими в дивизионе. Я являюсь первым претендентом, а Дэвид Моррелл — вторым. Но Канело не собирается драться ни со мной, ни с Морреллом. Как долго он будет продолжать называть себя чемпионом, если не будет драться с главными претендентами на титулы? Сауль проявляет неуважением к нам», — приводит слова Бенавидеса портал Boxing News.