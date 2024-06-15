Дана Уайт рассказал, как он отнёсся к тому, что Алискеров выйдет на замену Чимаеву

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал выход российского бойца Икрама Алискерова на замену непобеждённому чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву в поединке с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером.

«Это была интересная ситуация, поскольку нам пришлось искать замену в главном поединке турнира в Саудовской Аравии, который состоится уже на следующей неделе. Но нам удалось найти замену в лице Икрама Алискерова, у которого рекорд 15-1, и который в последний раз проигрывал Хамзату Чимаеву. Все в дивизионе отказались драться с ним, за исключением Роберта Уиттакера. Я очень доволен заменой в лице Икрама», — приводит слова президента UFC портал Sports Business Journal.