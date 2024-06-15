Кравцов: Джервонта Дэвис — большая звезда, хотел бы увидеть его бой с Батыргазиевым

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов выразил желание увидеть поединок между чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях 29-летним американцем Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и олимпийским чемпионом россиянином Альбертом Батыргазиевым (10-0, 7 KO).

«Джервонта на самом деле большая звезда, входит в десятку рейтинга P4P, на мой взгляд. С кем бы хотел увидеть его бой в случае победы? С Альбертом Батыргазиевым. Это не из области фантастики. Просто вопрос в том, Альберта опустили на категорию ниже, чтобы быстрее прийти к титулу и потом биться с топовыми боксёрами», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 16 июня Джервонта Дэвис проведёт поединок против Фрэнка Мартина.