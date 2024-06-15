Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кравцов: Джервонта Дэвис — большая звезда, хотел бы увидеть его бой с Батыргазиевым

Кравцов: Джервонта Дэвис — большая звезда, хотел бы увидеть его бой с Батыргазиевым
Аудио-версия:
Комментарии

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов выразил желание увидеть поединок между чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях 29-летним американцем Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и олимпийским чемпионом россиянином Альбертом Батыргазиевым (10-0, 7 KO).

«Джервонта на самом деле большая звезда, входит в десятку рейтинга P4P, на мой взгляд. С кем бы хотел увидеть его бой в случае победы? С Альбертом Батыргазиевым. Это не из области фантастики. Просто вопрос в том, Альберта опустили на категорию ниже, чтобы быстрее прийти к титулу и потом биться с топовыми боксёрами», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 16 июня Джервонта Дэвис проведёт поединок против Фрэнка Мартина.

Материалы по теме
Видео
Финальная битва взглядов Дэвиса и Мартина, а также результаты их взвешивания
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android